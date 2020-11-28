RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:51

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%

Пропонуємо до обговорення:
Загальна цифра в платіжці збільшиться на 300-700 грн, в залежності від сезону.

Дивися повний текст Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91500
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:12

Походу коммунальные платежи остались единственным и основным источником пополнения бюджета страны
miliontiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:36

Может когда нибудь напишут, что то типа - "украинцы предупредили, что будут бить тех кто повысит ..." ;) Фантастика, да ? Терпеливый народ.
Igorten
 
Повідомлень: 4175
З нами з: 01.11.11
Подякував: 39 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:39

Интересно до какого времени терпеть будут.
Пенсы долго будут молча сидеть?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:39

  miliontiy написав:Походу коммунальные платежи остались единственным и основным источником пополнения бюджета страны

Как в Молдавии.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:37

  Igorten написав: Терпеливый народ.

Хотят окунуться в эпоху нищеты.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10242
З нами з: 03.11.08
Подякував: 777 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
1
6
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль назвав кількість українців, які зможуть отримати...
R2 » Сер 02 гру, 2020 16:21
5 364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 11:31
Конрад Карлович
Українців без лічильників можуть відключити від газу: як...
R2 » Суб 28 лис, 2020 15:24
7 703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 15:10
ruvex
Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за... 1, 2, 3
R2 » П'ят 27 лис, 2020 12:25
21 3263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 14:49
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91234)
03.12.2020 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.