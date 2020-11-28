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Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13

Молодець , Вова !!! Казав же , що "... зробимо їх разом"- от і виконує обіцянку...Тільки 73,22% чомусь вважали , що це їх стосуватися не буде...То хто їм у цьому винен ??? ))) ДЯКУЮ , ДУЖЕ ДЯКУЮ
papirosnikotinys
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