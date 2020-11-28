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Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13

Молодець , Вова !!! Казав же , що "... зробимо їх разом"- от і виконує обіцянку...Тільки 73,22% чомусь вважали , що це їх стосуватися не буде...То хто їм у цьому винен ??? ))) ДЯКУЮ , ДУЖЕ ДЯКУЮ
papirosnikotinys
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:26

  papirosnikotinys написав:Молодець , Вова !!! Казав же , що "... зробимо їх разом"- от і виконує обіцянку...Тільки 73,22% чомусь вважали , що це їх стосуватися не буде...То хто їм у цьому винен ??? ))) ДЯКУЮ , ДУЖЕ ДЯКУЮ

Главное, что овцы по-прежнему верят в своего пастуха))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:28

Re: Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%

Поддержка в пандемию, просто слов нет.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53

Кстати, есть взгляд с другой стороны баррикад.
У нас в осмд есть обслуживающая компания, и они цены не подняли. На сегодня у слесарей зарплата около 8000. Для здорового мужика - это слёзы. За такую зарплату работать не хотят, работники разбегаются. Уже сейчас нет людей, чтобы устранять аварии. При аварии приходится ждать несколько дней.
Бывший ЖЭК вообще исчез.
Знакомая работает в Водоканале, так там ситуация ещё хуже.
Стоимость услуг подымать придётся по-любому или не будет кому обслуживать ЖКХ.
Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.
Другое дело, что государство должно так, чтобы пенсионеры и инвалиды не почувствовали это на своём кармане.
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:59

  deneg net написав:Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.

Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.
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ruvex
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