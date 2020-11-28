Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%

Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53

Кстати, есть взгляд с другой стороны баррикад.

У нас в осмд есть обслуживающая компания, и они цены не подняли. На сегодня у слесарей зарплата около 8000. Для здорового мужика - это слёзы. За такую зарплату работать не хотят, работники разбегаются. Уже сейчас нет людей, чтобы устранять аварии. При аварии приходится ждать несколько дней.

Бывший ЖЭК вообще исчез.

Знакомая работает в Водоканале, так там ситуация ещё хуже.

Стоимость услуг подымать придётся по-любому или не будет кому обслуживать ЖКХ.

Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.

Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.

Другое дело, что государство должно так, чтобы пенсионеры и инвалиды не почувствовали это на своём кармане.