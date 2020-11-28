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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13
Молодець , Вова !!! Казав же , що "... зробимо їх разом"- от і виконує обіцянку...Тільки 73,22% чомусь вважали , що це їх стосуватися не буде...То хто їм у цьому винен ??? ))) ДЯКУЮ , ДУЖЕ ДЯКУЮ
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:26
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:28
Re: Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
Поддержка в пандемию, просто слов нет.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53
Кстати, есть взгляд с другой стороны баррикад.
У нас в осмд есть обслуживающая компания, и они цены не подняли. На сегодня у слесарей зарплата около 8000. Для здорового мужика - это слёзы. За такую зарплату работать не хотят, работники разбегаются. Уже сейчас нет людей, чтобы устранять аварии. При аварии приходится ждать несколько дней.
Бывший ЖЭК вообще исчез.
Знакомая работает в Водоканале, так там ситуация ещё хуже.
Стоимость услуг подымать придётся по-любому или не будет кому обслуживать ЖКХ.
Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.
Другое дело, что государство должно так, чтобы пенсионеры и инвалиды не почувствовали это на своём кармане.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:59
Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:06
ruvex
Наш дом оплачивает, но с водой проблемы, с обслуживающей компанией тоже. Были проблемы с мусором, но я активно уговорил жильцов перейти к более дорогой компании. Сейчас мусор вывозят идеально. С лифтами была та же картина.
Хочешь хорошую услугу - плати.
По другому бывает только в сказке или оооооооочень богатой стране, где бюджет может потянуть любые расходы.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:29
Re: Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
Уряяя! Ще більше зубожілих зебілів вимре
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:34
А сейчас платим еще больше не напрямую, а из бюджета. По сути ничего не изменилось, только сильно выросли цены и налоги. Теперь стали платить как больше налогов, так и больше напрямую.
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:32
>Зараз, виходить, немає сенсу економити, тому що потрібно буде всім платити 1,68 грн
так навпаки ще більший сенс тепер, витрати виростуть майже вдвічі для тих хто витрачав у районі 100 кіловат на місяць
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:47
Не знаю про какую сказку из какой страны речь, но увеличение тарифа на мусор в несколько раз из-за того, что теперь приезжает разные 4 новых мерседеса каждый за полупустым контейнером в день, мне абсолютно не интересно. По графику забирали один раз, было отлично, теперь прогулочные рейсы и оплату уже поднимали два раза. Столько мусора уже люди не выбрасывают, т.к. не покупают лишнего.
Можно забирать и каждый час, обеспечивая элитную услугу, даже не снимая локшины с ушей оплачивая в 100 раз больше.
Услуга должна обеспечивать нормальное выполнение работ обусловленных оной, а не генерировать бесконечное увеличение оплаты. Это типичная профанация.
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