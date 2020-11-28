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Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32

  deneg net написав:Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.


Ну надо же такое. Раньше бюджета на все хватало, а теперь там нет денег. Перемога ! Мы здобулы ! :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:42

Re: Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%

“Кстати, по вывозу мусора тарифы не привязаны к основным услугам, но при этом стоимость вывоза мусора в 2021 году тоже вырастет. Потому что на сегодня она даже не покрывает элементарную рентабельность. Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.

Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:53

  ruvex написав:
советник замглавы КГГА.

Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.

Здесь :wink:

Боксеру натянули несколько процентов ̶н̶а̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶ , чтобы уже в первом туре закрыть гешефт, теперь можно смело грабить еще 4 года :arrow:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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