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Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:32
deneg net написав:
Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.
Ну надо же такое. Раньше бюджета на все хватало, а теперь там нет денег. Перемога ! Мы здобулы !
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:42
“Кстати, по вывозу мусора тарифы не привязаны к основным услугам, но при этом стоимость вывоза мусора в 2021 году тоже вырастет. Потому что на сегодня она даже не покрывает элементарную рентабельность. Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.
Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:13
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 00:07
Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, и кончайте жрать. 200 гр хлеба и стакан вади.
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