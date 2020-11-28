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Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:55

Сериал "Наш украинский лохотрон" 7-й сезон. - "Ну ,как я вас ..."
sirko61
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:42

Re: Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%

“Кстати, по вывозу мусора тарифы не привязаны к основным услугам, но при этом стоимость вывоза мусора в 2021 году тоже вырастет. Потому что на сегодня она даже не покрывает элементарную рентабельность. Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.

Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:53

  ruvex написав:
советник замглавы КГГА.

Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.

Здесь :wink:

Боксеру натянули несколько процентов ̶н̶а̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶ , чтобы уже в первом туре закрыть гешефт, теперь можно смело грабить еще 4 года :arrow:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 04:01

Уже не знают как снять с людей последние штаны, идиоты!!
demchuk_alla
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:42

  ruvex написав:
  deneg net написав:Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.

Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.

Будем реалистами. Это от безнаказанности в основном, а не от дороговизны воды. Решается в два счета. Дом отключается от воды и электричества. Люди с ночи будут очередь занимать, чтобы оплатить и включится назад, ещё и ругаться за право погасить долги первым.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:47

  EKO написав:
  ruvex написав:
советник замглавы КГГА.

Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.

Здесь :wink:

Боксеру натянули несколько процентов ̶н̶а̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶ , чтобы уже в первом туре закрыть гешефт, теперь можно смело грабить еще 4 года :arrow:

Да прямо таки. Кого не спрошу- все голосовали за Кличко. Отличный мер, как по мне. Я доволен его работой. Выборы показали, что весь гон на него - просто белый шум. Цифры - вещь упрямая.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03

Ну будет не платить на 30% больше.а начнут долги выбивать, народ тоже может по беспредел у исполнить. В отличие от нас им есть что терять
svetlanamalarcuk88
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:12

  SMOKE написав:
  ruvex написав:Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.

Будем реалистами. Это от безнаказанности в основном, а не от дороговизны воды. Решается в два счета. Дом отключается от воды и электричества. Люди с ночи будут очередь занимать, чтобы оплатить и включится назад, ещё и ругаться за право погасить долги первым.

Я даже не сомневаюсь, что уже давно примерили психологию раба. Поставили раком, отчаянно надейся на групповуху.
Black Jack - White Business
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ruvex
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