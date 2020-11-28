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Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:55
Сериал "Наш украинский лохотрон" 7-й сезон. - "Ну ,как я вас ..."
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sirko61
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:42
“Кстати, по вывозу мусора тарифы не привязаны к основным услугам, но при этом стоимость вывоза мусора в 2021 году тоже вырастет. Потому что на сегодня она даже не покрывает элементарную рентабельность. Призываю, не тратьте деньги на новогодние подарки, потому что вы будете очень удивлены”, – подытожил советник замглавы КГГА.
Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.
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ruvex
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EKO
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 04:01
Уже не знают как снять с людей последние штаны, идиоты!!
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demchuk_alla
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:42
ruvex написав: deneg net написав:
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.
Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.
Будем реалистами. Это от безнаказанности в основном, а не от дороговизны воды. Решается в два счета. Дом отключается от воды и электричества. Люди с ночи будут очередь занимать, чтобы оплатить и включится назад, ещё и ругаться за право погасить долги первым.
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SMOKE
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:47
EKO написав:
Здесь
ruvex написав:
– советник замглавы КГГА.
Здесь открытым текстом видно насколько они ухи съели.
Боксеру натянули несколько процентов ̶н̶а̶ ̶г̶л̶о̶б̶у̶с̶ , чтобы уже в первом туре закрыть гешефт, теперь можно смело грабить еще 4 года
Да прямо таки. Кого не спрошу- все голосовали за Кличко. Отличный мер, как по мне. Я доволен его работой. Выборы показали, что весь гон на него - просто белый шум. Цифры - вещь упрямая.
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SMOKE
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:03
Ну будет не платить на 30% больше.а начнут долги выбивать, народ тоже может по беспредел у исполнить. В отличие от нас им есть что терять
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svetlanamalarcuk88
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:12
SMOKE написав: ruvex написав:
Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.
Будем реалистами. Это от безнаказанности в основном, а не от дороговизны воды. Решается в два счета. Дом отключается от воды и электричества. Люди с ночи будут очередь занимать, чтобы оплатить и включится назад, ещё и ругаться за право погасить долги первым.
Я даже не сомневаюсь, что уже давно примерили психологию раба. Поставили раком, отчаянно надейся на групповуху.
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ruvex
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:16
Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", иски подали компании "Киевоблгаз сбыт", "Закарпатгазсбыт", и "Одессагаз-поставка".
"Эти газсбыты хотят отменить упрощенную процедуру смены поставщика и для этого судятся с регулятором. Чтобы не ждать рассмотрения дела по существу, "Одессагаз-поставка" просит заблокировать упрощенную процедуру перехода уже. Потому что свободная смена поставщика газа потребителями "нарушает права, свободы и интересы" газсбыта", – сказано в сообщении.
И это называется рынок газа.
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andrein
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:32
deneg net написав:
Кстати, есть взгляд с другой стороны баррикад.
У нас в осмд есть обслуживающая компания, и они цены не подняли. На сегодня у слесарей зарплата около 8000. Для здорового мужика - это слёзы. За такую зарплату работать не хотят, работники разбегаются. Уже сейчас нет людей, чтобы устранять аварии. При аварии приходится ждать несколько дней.
Бывший ЖЭК вообще исчез.
Знакомая работает в Водоканале, так там ситуация ещё хуже.
Стоимость услуг подымать придётся по-любому или не будет кому обслуживать ЖКХ.
Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.
Другое дело, что государство должно так, чтобы пенсионеры и инвалиды не почувствовали это на своём кармане.
сейчас коммунальные службы превратились в кормушку для всевозможных лиц .
Не надо рассказывать сказок .
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moldashavanin
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