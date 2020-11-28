Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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ruvex написав:Некоторые дома уже перестают оплачивать даже воду. Определенный порог тарифов остановит платежи. Подъем не может быть постоянным и бесконечным причем в цифрах на порядок, это приведет к аналогичному результату - услуги останутся без средств.
Будем реалистами. Это от безнаказанности в основном, а не от дороговизны воды. Решается в два счета. Дом отключается от воды и электричества. Люди с ночи будут очередь занимать, чтобы оплатить и включится назад, ещё и ругаться за право погасить долги первым.
Я даже не сомневаюсь, что уже давно примерили психологию раба. Поставили раком, отчаянно надейся на групповуху.
Психология раба тут причем?! Во всех нормальных странах услугу не предоставляют, если за нее не платят. Или нужно примеры приводить, когда совсем небедные люди имеют долги по коммуналке. Уверен, у каждого в доме среди соседей есть хитросделанные получатели субсидий, или просто "тупонеплатящие". Почему одни платят, а другие просто пользуются?! Как раз терпимость к этому и есть рабская психология.
deneg net написав:Кстати, есть взгляд с другой стороны баррикад. У нас в осмд есть обслуживающая компания, и они цены не подняли. На сегодня у слесарей зарплата около 8000. Для здорового мужика - это слёзы. За такую зарплату работать не хотят, работники разбегаются. Уже сейчас нет людей, чтобы устранять аварии. При аварии приходится ждать несколько дней. Бывший ЖЭК вообще исчез. Знакомая работает в Водоканале, так там ситуация ещё хуже. Стоимость услуг подымать придётся по-любому или не будет кому обслуживать ЖКХ. Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета. Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще. Другое дело, что государство должно так, чтобы пенсионеры и инвалиды не почувствовали это на своём кармане.
сейчас коммунальные службы превратились в кормушку для всевозможных лиц . Не надо рассказывать сказок .
Все хотят зарплаты как в Европе и качество услуг как в Европе, а тарифы - как в Украине.