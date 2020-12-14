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Українців попередили про
подорожчання комуналки до 30%

Українців попередили про подорожчання комуналки до 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:12

  moldashavanin написав:
  deneg net написав:Кстати, есть взгляд с другой стороны баррикад.
У нас в осмд есть обслуживающая компания, и они цены не подняли. На сегодня у слесарей зарплата около 8000. Для здорового мужика - это слёзы. За такую зарплату работать не хотят, работники разбегаются. Уже сейчас нет людей, чтобы устранять аварии. При аварии приходится ждать несколько дней.
Бывший ЖЭК вообще исчез.
Знакомая работает в Водоканале, так там ситуация ещё хуже.
Стоимость услуг подымать придётся по-любому или не будет кому обслуживать ЖКХ.
Другое дело, что все привыкли к дешёвой коммуналке, которая раньше субсидировалась из бюджета. Фактически мы платили за коммуналку много, но не на прямую, а из бюджета.
Сейчас коммунальные службы находятся без поддержки госбюджета, и варианта два: подымать стоимость услуг или остаться без них вообще.
Другое дело, что государство должно так, чтобы пенсионеры и инвалиды не почувствовали это на своём кармане.


сейчас коммунальные службы превратились в кормушку для всевозможных лиц .
Не надо рассказывать сказок .

Все хотят зарплаты как в Европе и качество услуг как в Европе, а тарифы - как в Украине.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:41

  Gastarbaiter написав:Все хотят зарплаты как в Европе и качество услуг как в Европе, а тарифы - как в Украине.

Тарифы, как в Европе, когда ожидать качество услуг и зарплат, как в Европе?
Сориентируйте еще 20 лет, еще 30 и почему у чиновников зп уже на порядок выше чем у европейских чиновников?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:16

Цэ пэрэмога, пора идти скакать.
yalta1965
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