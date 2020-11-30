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Чи підтримують українці введення
обов'язкового РРО для...

Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51

Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...

Пропонуємо до обговорення:
РРО або ПРОО мали стати обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп “ризикових” сфер.

Дивися повний текст Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для підприємців (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:20

А чому ФОПи не хочуть використовувати РРО?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:06

потому что даже пирожок ты не можешь продать пока не заведешь в РРО. Привезли хлеб например в МАФ, но пока ты не заведешь в РРО - продать не сможешь. Вопрос: будут ли люди ждать пока ты это все сделаешь??? Кроме хлеба еще куча примерно такого же товара.
stanislav_ysm
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:29

Позже такой же митинг состоялся 1 декабря: протестующие снова вышли к ВР, чтобы выступить за отсрочку введения РРО для ФЛП.
Это ложь. Не за отсрочку, а за удаление рро
p_a_l
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