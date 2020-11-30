РРО або ПРОО мали стати обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп “ризикових” сфер.
Дивися повний текст Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для підприємців (опитування).
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Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51
Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для підприємців (опитування).
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:06
потому что даже пирожок ты не можешь продать пока не заведешь в РРО. Привезли хлеб например в МАФ, но пока ты не заведешь в РРО - продать не сможешь. Вопрос: будут ли люди ждать пока ты это все сделаешь??? Кроме хлеба еще куча примерно такого же товара.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:29
Позже такой же митинг состоялся 1 декабря: протестующие снова вышли к ВР, чтобы выступить за отсрочку введения РРО для ФЛП.
Это ложь. Не за отсрочку, а за удаление рро
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