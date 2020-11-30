RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чи підтримують українці введення
обов'язкового РРО для...

Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51

Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...

Пропонуємо до обговорення:
РРО або ПРОО мали стати обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп “ризикових” сфер.

Дивися повний текст Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для підприємців (опитування).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91500
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:20

А чому ФОПи не хочуть використовувати РРО?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2304
З нами з: 17.03.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 391 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:06

потому что даже пирожок ты не можешь продать пока не заведешь в РРО. Привезли хлеб например в МАФ, но пока ты не заведешь в РРО - продать не сможешь. Вопрос: будут ли люди ждать пока ты это все сделаешь??? Кроме хлеба еще куча примерно такого же товара.
stanislav_ysm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 11.12.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:29

Позже такой же митинг состоялся 1 декабря: протестующие снова вышли к ВР, чтобы выступить за отсрочку введения РРО для ФЛП.
Это ложь. Не за отсрочку, а за удаление рро
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:31

  0mage0 написав:А чому ФОПи не хочуть використовувати РРО?

Того що косар не хоче косить та ще щоб йому в задній прохід сували гряблі, щоб ще й загрібав за собою. А де які пани хочуть на лоба фонарика прибить, щоб косар ще й вночі косив і граблями с сраки загребав.
Ось чому.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:36

  stanislav_ysm написав:потому что даже пирожок ты не можешь продать пока не заведешь в РРО. Привезли хлеб например в МАФ, но пока ты не заведешь в РРО - продать не сможешь. Вопрос: будут ли люди ждать пока ты это все сделаешь??? Кроме хлеба еще куча примерно такого же товара.

Мой знакомый занимается по сантехнике, фитинги трубы, насосы бойлера.
Мелочевки миллион позиций.
За голову взялся. 2 раза на митинги ходил, меня еще подстрекал идти. Петиции по вайберу продвигали.

А чому не хочуть РРО? А тому, что не хочет батько чтобы его дочь проституткой была. Даже если это очень прыбыльное дело. Ось чому.
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:11

Там еще и штрафы умопомрачительные - 51 тысячу гривен (!) за каждую позицию (!!!), неправильно введенную в РРО или с неправильным (с точки зрения проверяющего) сертификатом на товар или его отсутствием.
Если к этому добавить, что ФОП отвечает ВСЕМ СВОИМ имуществом (в отличие от ООО-шки), то это - гарантированное полное уничтожение малого бизнеса.

И это далеко-далеко не все "приятные" моменты в этих новациях.
Вот почему ФОПы против, а не потому что барыги и платить не хотят.

UPD. Там еще и отчетность появляется, и ограничения по использованию денег с ФОП-счета, и много чего. Фактически нужно нанимать бухгалтера и вести полноценный бухучет с отчетностью, что полностью убивает саму идею малого предприятия.
Dimar
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 31.08.09
Подякував: 420 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03

stanislav_ysm один раз товар вноситься в 1С или еще куда, а то что вы назвали - "приход" делаться 2-5 минут на одну накладную, выбрал нужные позиции в базе цена либо сама подтянулась либо с накладной внес . С оборотами ФОП там нечего вносить. В любом случае даже когда мы работали без кассового аппарата мы вносили все в свою программу учета в облаке на подобии 1С , без этого нельзя толком оценить ни оборот ни прибыль , без программного обеспечения только хлеб продавать разве что можно , иначе начинается бардак в фирме ... пирожками удобно торговать без учета , остальным нет ...помнить за сколько была куплена эта кофточка 5 лет назад что бы не продать ее в минус ... или как ?
Тем более ПО для РРО предлагают бесплатно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
Повідомлень: 3080
З нами з: 12.08.17
Подякував: 6100 раз.
Подякували: 639 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових... 1, 2
R2 » Вів 01 гру, 2020 13:31
13 1989
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 гру, 2020 13:05
sheraplham644
Кабмін визначився з остаточними датами введення локдауну...
R2 » Пон 30 лис, 2020 19:34
5 480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 18:06
_hunter
Українці отримують повідомлення про податки на імена...
R2 » Вів 01 гру, 2020 15:58
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 15:59
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91234)
03.12.2020 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.