РРО або ПРОО мали стати обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп “ризикових” сфер.
Дивися повний текст Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для підприємців (опитування).
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Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51
Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для підприємців (опитування).
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:06
потому что даже пирожок ты не можешь продать пока не заведешь в РРО. Привезли хлеб например в МАФ, но пока ты не заведешь в РРО - продать не сможешь. Вопрос: будут ли люди ждать пока ты это все сделаешь??? Кроме хлеба еще куча примерно такого же товара.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:29
Позже такой же митинг состоялся 1 декабря: протестующие снова вышли к ВР, чтобы выступить за отсрочку введения РРО для ФЛП.
Это ложь. Не за отсрочку, а за удаление рро
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:31
Того що косар не хоче косить та ще щоб йому в задній прохід сували гряблі, щоб ще й загрібав за собою. А де які пани хочуть на лоба фонарика прибить, щоб косар ще й вночі косив і граблями с сраки загребав.
Ось чому.
Зе-Чмо
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:36
Мой знакомый занимается по сантехнике, фитинги трубы, насосы бойлера.
Мелочевки миллион позиций.
За голову взялся. 2 раза на митинги ходил, меня еще подстрекал идти. Петиции по вайберу продвигали.
А чому не хочуть РРО? А тому, что не хочет батько чтобы его дочь проституткой была. Даже если это очень прыбыльное дело. Ось чому.
Зе-Чмо
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:11
Там еще и штрафы умопомрачительные - 51 тысячу гривен (!) за каждую позицию (!!!), неправильно введенную в РРО или с неправильным (с точки зрения проверяющего) сертификатом на товар или его отсутствием.
Если к этому добавить, что ФОП отвечает ВСЕМ СВОИМ имуществом (в отличие от ООО-шки), то это - гарантированное полное уничтожение малого бизнеса.
И это далеко-далеко не все "приятные" моменты в этих новациях.
Вот почему ФОПы против, а не потому что барыги и платить не хотят.
UPD. Там еще и отчетность появляется, и ограничения по использованию денег с ФОП-счета, и много чего. Фактически нужно нанимать бухгалтера и вести полноценный бухучет с отчетностью, что полностью убивает саму идею малого предприятия.
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03
stanislav_ysm один раз товар вноситься в 1С или еще куда, а то что вы назвали - "приход" делаться 2-5 минут на одну накладную ( две минуты если товар уже приходил раньше и 5 минут если нужно создать новую позицию в номенклатуре) , выбрал нужные позиции в базе цена либо сама подтянулась либо с накладной внес . С оборотами ФОП там нечего вносить. В любом случае даже когда мы работали без кассового аппарата мы вносили все в свою программу учета в облаке на подобии 1С , без этого нельзя толком оценить ни оборот ни прибыль , без программного обеспечения только хлеб продавать разве что можно , иначе начинается бардак в фирме ... пирожками удобно торговать без учета , остальным нет ...помнить за сколько была куплена эта кофточка 5 лет назад что бы не продать ее в минус ... или как ?
Тем более ПО для РРО предлагают бесплатно
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:11
Но почему же теперь пытаются заставить торговать пирожками с учетом и всеми прелестями?
Если Вам все так просто - ставьте РРО, Вам никто не запрещает. Но вот огромному кол-ву действительно мелких ФОПов - это абсолютно ни к чему.
Представляю парикмахерскую, где теперь придется все эти РРО ставить. Да большинство из них и компьютера в глаза не видели (тут я немного утрирую, конечно)... но если отъехать немного дальше от Киева или любого областного центра - поверьте, этот зверь РРО пугает многих.
Пассаж про качество и бесплатность этого "бесплатного РРО" оставлю за скобками. Про сыр и мышеловку - тоже
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12
Re: Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для..
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