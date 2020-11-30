Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...

Додано: Чет 03 гру, 2020 17:03

stanislav_ysm один раз товар вноситься в 1С или еще куда, а то что вы назвали - "приход" делаться 2-5 минут на одну накладную ( две минуты если товар уже приходил раньше и 5 минут если нужно создать новую позицию в номенклатуре) , выбрал нужные позиции в базе цена либо сама подтянулась либо с накладной внес . С оборотами ФОП там нечего вносить. В любом случае даже когда мы работали без кассового аппарата мы вносили все в свою программу учета в облаке на подобии 1С , без этого нельзя толком оценить ни оборот ни прибыль , без программного обеспечения только хлеб продавать разве что можно , иначе начинается бардак в фирме ... пирожками удобно торговать без учета , остальным нет ...помнить за сколько была куплена эта кофточка 5 лет назад что бы не продать ее в минус ... или как ?

Тем более ПО для РРО предлагают бесплатно

"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України