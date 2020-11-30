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Чи підтримують українці введення
обов'язкового РРО для...

Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:27

yama - для того чтобы за 2 мин делать должен сидеть человек и заниматься только этим. когда в один день свозят все - это 20-30 накладных, в среднем по 10 позиций, то за 2 мин точно не получиться.... это должен сидеть человек и только этим заниматься - это мое мнение, для простых фоп это очень накладно...
stanislav_ysm
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:35

Дуже офігітельне опитування - це ж просто чудово запитати х.з. кого, що вони думають про те, в чому взагалі не петрають. Ну прям як "всеукраїнський референдум".
Запитувати треба було у ФОПів - це їх стосується, а не в "українців", які далі власного носу бачити не можуть.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:01

alt402, ФОПов специально спрашивать нужны ли им добавочные бюрократия и геморрой? Мне кажется, что такой опрос ещё более чудесен. Хотя, конечно, зачем-то же проводили референдум "Хотите ли вы независимую Украину, которая перестанет кормить Россию и сразу заживёт, как Франция?"...
moveton
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  #<12
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