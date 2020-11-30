Чи підтримують українці введення обов'язкового РРО для...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:27
yama - для того чтобы за 2 мин делать должен сидеть человек и заниматься только этим. когда в один день свозят все - это 20-30 накладных, в среднем по 10 позиций, то за 2 мин точно не получиться.... это должен сидеть человек и только этим заниматься - это мое мнение, для простых фоп это очень накладно...
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:33
А що заважає купити сканер штрих-коду від 1500 грн.
Чомусь в супермаркетах все чудово працює.
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:59
43% - справжні патріоти, яким не дозволять працювати без РРО і як "справжні" українці подумали: "А чому це тільки нам ? Треба на всіх почепити це ярмо !"
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:35
Дуже офігітельне опитування - це ж просто чудово запитати х.з. кого, що вони думають про те, в чому взагалі не петрають. Ну прям як "всеукраїнський референдум".
Запитувати треба було у ФОПів - це їх стосується, а не в "українців", які далі власного носу бачити не можуть.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:01
alt402, ФОПов специально спрашивать нужны ли им добавочные бюрократия и геморрой? Мне кажется, что такой опрос ещё более чудесен. Хотя, конечно, зачем-то же проводили референдум "Хотите ли вы независимую Украину, которая перестанет кормить Россию и сразу заживёт, как Франция?"...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:34
Категорически против. Это разорит мелких предпринимателей. У половины из которых заработка хватает только на еду и оплату коммунальных и немного на лекарства.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:57
У Вас есть 1500 грн на сканер штрих-код подарите мне. И оплатие услуги бухгалтера!! Я вам скажу спасибо.
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