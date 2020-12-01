"Єдиний податок" для фізосіб-підприємців другої групи збільшиться з 944,6 до 1200 грн.
Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:23
В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:24
Минималка сейчас 5000 грн, то где грамотеи взяли 944,6 грн
20% с 5000 грн это 1000 грн
944,6 грн это когда минималка была 4723 грн.
Але. Ку ку. Паровоз давным давно ушел.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:25
Вот так кто то начитается сильно вумных, заплатить 944,6 и влетить в штраф
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|