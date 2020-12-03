RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зростуть податки на
квартири і доходи: скільки...

В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:23

В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
"Єдиний податок" для фізосіб-підприємців другої групи збільшиться з 944,6 до 1200 грн.

Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:24

Минималка сейчас 5000 грн, то где грамотеи взяли 944,6 грн
20% с 5000 грн это 1000 грн

944,6 грн это когда минималка была 4723 грн.

Але. Ку ку. Паровоз давным давно ушел.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:25

Вот так кто то начитается сильно вумных, заплатить 944,6 и влетить в штраф
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3265
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:40

1 100 грн (5 000 @ 22%), а не 1 039
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 637
З нами з: 05.03.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:22

  p_a_l написав:Вот так кто то начитается сильно вумных, заплатить 944,6 и влетить в штраф

На всякий случай уточню, что наша налоговая тоже из таких "сильно вумных". В личном кабинете только несколько дней, как начисление подправили на минималку в 5000 вместо 4723. Разумеется, задним числом. У тех, кто их кабинета начитался, и в начале октября оплатил ЕСВ за третий квартал согласно их начисления, образовался долг. Ну и штраф, наверное.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 655
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:43

  moveton написав:
  p_a_l написав:Вот так кто то начитается сильно вумных, заплатить 944,6 и влетить в штраф

На всякий случай уточню, что наша налоговая тоже из таких "сильно вумных". В личном кабинете только несколько дней, как начисление подправили на минималку в 5000 вместо 4723. Разумеется, задним числом. У тех, кто их кабинета начитался, и в начале октября оплатил ЕСВ за третий квартал согласно их начисления, образовался долг. Ну и штраф, наверное.

Вы бы хоть в вопросе разобрались, перед тем, как зраду разгонять...
ЕСВ платится не "в налоговую", а "в пенсионный". А он в свою очередь штрафы начисляет только по результатам "проверки", проходящей аж раз в год...
_hunter
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: N0mad і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий...
R2 » П'ят 04 гру, 2020 11:05
1 32
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 11:05
p_a_l
Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро
R2 » Чет 03 гру, 2020 23:05
2 111
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 10:36
_hunter
Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні 1, 2
R2 » Чет 03 гру, 2020 19:21
16 1265
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 10:31
chipmunk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (68)
04.12.2020 11:16
Альфа-Банк (91252)
04.12.2020 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.