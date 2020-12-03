"Єдиний податок" для фізосіб-підприємців другої групи збільшиться з 944,6 до 1200 грн.
Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:23
В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:24
Минималка сейчас 5000 грн, то где грамотеи взяли 944,6 грн
20% с 5000 грн это 1000 грн
944,6 грн это когда минималка была 4723 грн.
Але. Ку ку. Паровоз давным давно ушел.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:25
Вот так кто то начитается сильно вумных, заплатить 944,6 и влетить в штраф
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:22
На всякий случай уточню, что наша налоговая тоже из таких "сильно вумных". В личном кабинете только несколько дней, как начисление подправили на минималку в 5000 вместо 4723. Разумеется, задним числом. У тех, кто их кабинета начитался, и в начале октября оплатил ЕСВ за третий квартал согласно их начисления, образовался долг. Ну и штраф, наверное.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:43
Вы бы хоть в вопросе разобрались, перед тем, как зраду разгонять...
ЕСВ платится не "в налоговую", а "в пенсионный". А он в свою очередь штрафы начисляет только по результатам "проверки", проходящей аж раз в год...
Зараз переглядають цей форум: N0mad і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|