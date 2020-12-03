"Єдиний податок" для фізосіб-підприємців другої групи збільшиться з 944,6 до 1200 грн.
Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:23
В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки заплатимо з січня 2021-го.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:24
Минималка сейчас 5000 грн, то где грамотеи взяли 944,6 грн
20% с 5000 грн это 1000 грн
944,6 грн это когда минималка была 4723 грн.
Але. Ку ку. Паровоз давным давно ушел.
Додано: Чет 03 гру, 2020 15:25
Вот так кто то начитается сильно вумных, заплатить 944,6 и влетить в штраф
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:22
На всякий случай уточню, что наша налоговая тоже из таких "сильно вумных". В личном кабинете только несколько дней, как начисление подправили на минималку в 5000 вместо 4723. Разумеется, задним числом. У тех, кто их кабинета начитался, и в начале октября оплатил ЕСВ за третий квартал согласно их начисления, образовался долг. Ну и штраф, наверное.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:43
Вы бы хоть в вопросе разобрались, перед тем, как зраду разгонять...
ЕСВ платится не "в налоговую", а "в пенсионный". А он в свою очередь штрафы начисляет только по результатам "проверки", проходящей аж раз в год...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:32
_hunter, платится в пенсионный, а начисления и долги по нему показываются всё таки на сайте налоговой. Я про то, что даже там верить инфе нельзя. Про штраф я честно упомянул, что это только предположение. Если в этот раз пронесло - и ладно. Скоро новое повышение. Там может удачнее под проверку попадёт
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:45
Не путаем понятия "долг" и "недоплата".
Что вполне логично: это разные ведомства.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:11
_hunter, хорошо, пусть будет недоплата, если это так принципиально. Ладно, пойдём разбираться. Официальный источник: "
Что тут у нас интересного в контексте обсуждаемого вопроса:
6) недоїмка - сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена податковим органом у випадках, передбачених цим Законом;
...
2. Платник єдиного внеску зобов'язаний:
1) своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок;...
4) подавати звітність та сплачувати до податкового органу за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади...
...
2. Єдиний внесок не входить до системи оподаткування.
...
5. Сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки податкових органів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для його зарахування.
...
6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному податковому органу. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску;
...
Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
...
11. У разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.
...
1. Податкові органи мають право:...
6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;
7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;
....
1. Податкові органи зобов'язані:...
3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;
Занятно, что финансовые санкции "предусмотрены этим законом", но искать их нужно в
Несплата або несвоєчасна сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, фізичну особу - підприємця або особу, яка забезпечує себе роботою самостійно, від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В плане распределения функций получаем, что ЕСВ налогом не является и платится на отдельный от налогов счёт, но, тем не менее, счёт этот в налоговой. Более того, именно налоговая обязана контролировать своевременность и полноту оплаты. Пенсионный фонд тут не при делах.
Теперь возвращаемся к моему оригинальному посту. В начале октября налоговая у себя на сайте врёт о сумме начисления за третий квартал (действительно, никто её не обязывает там предоставлять достоверную информацию). Если предприниматель оплатил именно эту сумму, то на 20 октября у него образовывается неуплата и налоговая обязана его оштрафовать на 40+ необлагаемых минимумов. Не сразу. Можно и в ходе годовой проверки. Но обязана. А чтобы предприниматель думал, что сам дурак, инфа на сайте о начислении корректируется задним числом.
Что всё это логично, спорить не буду Любопытно в чём я тогда разобрался не правильно.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:46
Вот теперь я задумался... -- я еще по старым законам помню как оно работало -- когда еще ПФ своими счетами рулил. Тогда все было просто: если недоплата была -- бабушка-инспектор говорила -- нужно еще гривну, 33 коп. доплатить -- вот, собственно, и все санкции...
Теперь да -- есть шанс попасть на штраф. Но что-то мне кажется, что если недоплату погасить самостоятельно -- как и с ЕН -- даже пеню начислять не будут...
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