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Посилення карантину: "слуга
народу" розповів, що...

Посилення карантину: "слуга народу" розповів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:31

Посилення карантину: "слуга народу" розповів, що...

Пропонуємо до обговорення:
Посилення карантину і запровадження жорсткого локдауну в Україні передбачатиме закриття всіх об'єктів, окрім критичної інфраструктури, і обмеження роботи транспорту. Також будуть обмежені масові заходи навіть на свіжому повітрі.

Дивися повний текст Посилення карантину: \"слуга народу\" розповів, що закриють під час локдауну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:31

Что касается транспорта – международное авиасообщение нет смысла закрывать, потому что мы вводим локдаун, чтобы уменьшить накопление людей в каких-то местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых, то это же уменьшение концентрации людей здесь на месте – это тоже даст возможность разорвать цепь. - я так понимаю для себя любимых оставили? ур** зеленые
ruslan42212
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