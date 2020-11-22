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Кличко: Мешканці Русанівських
садів зривають терміни...

Кличко: Мешканці Русанівських садів зривають терміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:51

Кличко: Мешканці Русанівських садів зривають терміни...

Пропонуємо до обговорення:
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

Дивися повний текст Кличко: Мешканці Русанівських садів зривають терміни зведення Подільсько-Воскресенського мосту (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:51

Для таких действий у Кличка есть бригада под названием Нацкорпус.
Или это не в их интересах?
Или мост строится только перед выборами?
p_a_l
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