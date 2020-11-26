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ВР хоче продовжити роботу на державній службі до 70 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:34
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада дає можливість роботи на державній службі до 70 лет.
Дивися повний текст ВР хоче продовжити роботу на державній службі до 70 років
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:34
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