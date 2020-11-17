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У Бельгії з нового року
розпочнуть вакцинацію від...

У Бельгії з нового року розпочнуть вакцинацію від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:55

У Бельгії з нового року розпочнуть вакцинацію від...

Пропонуємо до обговорення:
Як пише "Європейська правда" про це повідомляє Le Soir.

Дивися повний текст У Бельгії з нового року розпочнуть вакцинацію від коронавірусу: хто отримає в першу чергу.
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