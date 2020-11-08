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Скандальному забудовнику Микитасю оголошено нову підозру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:56
Пропонуємо до обговорення:
Колишньому народному депутату, колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю оголошену нову підозру у справі про заволодіння нерухомим майном Національної гвардії.
Дивися повний текст Скандальному забудовнику Микитасю оголошено нову підозру
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:57
Почему не сидят?
Как обычного человека ловят так сразу на 90 суток без внесения залога!!!!
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