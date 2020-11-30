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Скільки чиновників брешуть у декларації - перелік від НАЗК
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:36
Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило перелік посадових осіб, які внесли недостовірні відомості у свої декларації. Найбільше в цьому переліку депутатів місцевих рад, а менше - нардепів.
Дивися повний текст Скільки чиновників брешуть у декларації - перелік від НАЗК
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Додано: Чет 03 гру, 2020 17:37
Все чиновники врут.
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