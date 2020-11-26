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Українцям перерахують тарифи
на опалення й введуть нові...

Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12

Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні введуть абонплату на всі комунальні послуги, крім електроенергії

Дивися повний текст Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13

Ну что тут скажешь? ... казалась падать дальше некуда ... и тут с низу постучали ...
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:51

пора уже менять антинародную власть в стране...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:59

  Тракторист написав:пора уже менять антинародную власть в стране...

Майданить вздумали?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:23

  Schmit написав:
  Тракторист написав:пора уже менять антинародную власть в стране...

Майданить вздумали?


Та не. Цэ мы здобули ! :)

Коммунальное рабство - самое гуманное рабство в мире. :)
andrein
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