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Українцям перерахують тарифи
на опалення й введуть нові...

Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12

Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні введуть абонплату на всі комунальні послуги, крім електроенергії

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13

Ну что тут скажешь? ... казалась падать дальше некуда ... и тут с низу постучали ...
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:51

пора уже менять антинародную власть в стране...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:59

  Тракторист написав:пора уже менять антинародную власть в стране...

Майданить вздумали?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:23

  Schmit написав:
  Тракторист написав:пора уже менять антинародную власть в стране...

Майданить вздумали?


Та не. Цэ мы здобули ! :)

Коммунальное рабство - самое гуманное рабство в мире. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:01

Год назад этот "президент" говорил, что через год тарифы на отопление будут снижены, так как при попереднике они были необоснованно завышены.
Ну и клоунада. Впрочем, разве кто-то удивлён?
Попередник сам был олигарх, а этот - безвольная кукла олигархов.
rsdrp11
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:22

  R2 написав:

Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати.


“Гулять так гулять”!
В стоимость аренды страны на 5 лет включено все что нужно для праздника. Квартал-95

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Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:11

Понравилось абонплаты вводить. Можно скрыть повышение коммуналки, размазав его на весь год, и субсидию срезать одновременно. По-видимому, так будут стабилизировать платежный баланс? Это путь в Европу такой? Такое развитие событий можно было легко спрогнозировать после повышения минималки без развития экономики. Выборы все равно уже проиграли. Теперь сольют Зеленского, повесив все повышения на него, а потом найдут нового "Слугу народа"...
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:04

  ygn написав:Понравилось абонплаты вводить. Можно скрыть повышение коммуналки, размазав его на весь год, и субсидию срезать одновременно. По-видимому, так будут стабилизировать платежный баланс? Это путь в Европу такой? Такое развитие событий можно было легко спрогнозировать после повышения минималки без развития экономики. Выборы все равно уже проиграли. Теперь сольют Зеленского, повесив все повышения на него, а потом найдут нового "Слугу народа"...

До чого тут Європа?
Хіба теперешню владу хоч якось можна назвати про-європейською???
Аж ніяк. Це - банда клоунів, яку поставили, щоб сіяти тут хаос та дезінтеграційні процеси
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:04

Уже совсем скоро- абонплата на абонплату
miliontiy
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