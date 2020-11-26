В Україні введуть абонплату на всі комунальні послуги, крім електроенергії
Дивися повний текст Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:12
Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові абонплати.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:13
Ну что тут скажешь? ... казалась падать дальше некуда ... и тут с низу постучали ...
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:59
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:23
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:01
Год назад этот "президент" говорил, что через год тарифы на отопление будут снижены, так как при попереднике они были необоснованно завышены.
Ну и клоунада. Впрочем, разве кто-то удивлён?
Попередник сам был олигарх, а этот - безвольная кукла олигархов.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:22
“Гулять так гулять”!
В стоимость аренды страны на 5 лет включено все что нужно для праздника. Квартал-95
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:11
Понравилось абонплаты вводить. Можно скрыть повышение коммуналки, размазав его на весь год, и субсидию срезать одновременно. По-видимому, так будут стабилизировать платежный баланс? Это путь в Европу такой? Такое развитие событий можно было легко спрогнозировать после повышения минималки без развития экономики. Выборы все равно уже проиграли. Теперь сольют Зеленского, повесив все повышения на него, а потом найдут нового "Слугу народа"...
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:04
До чого тут Європа?
Хіба теперешню владу хоч якось можна назвати про-європейською???
Аж ніяк. Це - банда клоунів, яку поставили, щоб сіяти тут хаос та дезінтеграційні процеси
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