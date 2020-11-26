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Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14
"Хуже уже не будет..." (с) избиратель за Зе.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18
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