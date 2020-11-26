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Українцям перерахують тарифи
на опалення й введуть нові...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18

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daonet
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:13

  _Mykola_ написав:"Хуже уже не будет..." (с) избиратель за Зе.

"Я поднял коммуналку не на 75%, как обещал, а на целых 100% !"

"Жму руку, обнимаю!" :)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:31

Посмотрел платежку за отопление в ноябре. +25% к ноябрю прошлого года. И это ж еще не было толком морозов. Что ж они насчитают в январе? когда на улице будет до минус 20??? Хрен его знает за кого голосовать. Не могу никого кроме Тимошенчихи и Еханурова вспомнить, при ком доходы росли бы в разы быстрее, чем расходы на жизнь. и то, счастье длилось только до сентября 2008
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:34

  ALexxxS написав:Посмотрел платежку за отопление в ноябре. +25% к ноябрю прошлого года. И это ж еще не было толком морозов. Что ж они насчитают в январе? когда на улице будет до минус 20??? Хрен его знает за кого голосовать. Не могу никого кроме Тимошенчихи и Еханурова вспомнить, при ком доходы росли бы в разы быстрее, чем расходы на жизнь. и то, счастье длилось только до сентября 2008

За Симоненко (или кто там сейчас от этих "альтернативных"?) -- при совке УХ, как жилось. И доходами вообще никто не "парился".
_hunter
 
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