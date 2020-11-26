Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:13
"Я поднял коммуналку не на 75%, как обещал, а на целых 100% !"
"Жму руку, обнимаю!"
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:31
Посмотрел платежку за отопление в ноябре. +25% к ноябрю прошлого года. И это ж еще не было толком морозов. Что ж они насчитают в январе? когда на улице будет до минус 20??? Хрен его знает за кого голосовать. Не могу никого кроме Тимошенчихи и Еханурова вспомнить, при ком доходы росли бы в разы быстрее, чем расходы на жизнь. и то, счастье длилось только до сентября 2008
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:34
За Симоненко (или кто там сейчас от этих "альтернативных"?) -- при совке УХ, как жилось. И доходами вообще никто не "парился".
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