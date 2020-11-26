|
|
|
Українцям перерахують тарифи на опалення й введуть нові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18
здобулісти
-
daonet
-
1
-
- Повідомлень: 254
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:13
_Mykola_ написав:
"Хуже уже не будет..." (с) избиратель за Зе.
"Я поднял коммуналку не на 75%, как обещал, а на целых 100% !"
"Жму руку, обнимаю!"
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13441
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7398 раз.
- Подякували: 3531 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:31
Посмотрел платежку за отопление в ноябре. +25% к ноябрю прошлого года. И это ж еще не было толком морозов. Что ж они насчитают в январе? когда на улице будет до минус 20??? Хрен его знает за кого голосовать. Не могу никого кроме Тимошенчихи и Еханурова вспомнить, при ком доходы росли бы в разы быстрее, чем расходы на жизнь. и то, счастье длилось только до сентября 2008
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 741
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:34
ALexxxS написав:
Посмотрел платежку за отопление в ноябре. +25% к ноябрю прошлого года. И это ж еще не было толком морозов. Что ж они насчитают в январе? когда на улице будет до минус 20??? Хрен его знает за кого голосовать. Не могу никого кроме Тимошенчихи и Еханурова вспомнить, при ком доходы росли бы в разы быстрее, чем расходы на жизнь. и то, счастье длилось только до сентября 2008
За Симоненко (или кто там сейчас от этих "альтернативных"?) -- при совке УХ, как жилось. И доходами вообще никто не "парился".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3172
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:49
_hunter написав: ALexxxS написав:
Посмотрел платежку за отопление в ноябре. +25% к ноябрю прошлого года. И это ж еще не было толком морозов. Что ж они насчитают в январе? когда на улице будет до минус 20??? Хрен его знает за кого голосовать. Не могу никого кроме Тимошенчихи и Еханурова вспомнить, при ком доходы росли бы в разы быстрее, чем расходы на жизнь. и то, счастье длилось только до сентября 2008
За Симоненко (или кто там сейчас от этих "альтернативных"?) -- при совке УХ, как жилось. И доходами вообще никто не "парился".
Я за симоненко и альтернативных даже при кучме не голосовал. И да - именно с маленькой буквы оба. И я из тех, кто парится и за свои доходы, и за свои расходы
-
ALexxxS
-
-
- Повідомлень: 741
- З нами з: 23.04.10
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:01
Вкладчик1234 написав: _Mykola_ написав:
"Хуже уже не будет..." (с) избиратель за Зе.
"Я поднял коммуналку не на 75%, как обещал, а на целых 100% !"
"Жму руку, обнимаю!"
Хм, получается, при папередниках украинцы уже платили полностью рыночные европейские тарифы (100%). Нафтогаз был прибыльным.
При новых лицах украинцы продолжали платить 100%, цена газа на рынках снизилась, но Нафтогаз вдруг стал убыточным (напевно красты пересталы).
Ну что ж, теперь будем платить сколько? 120%? 150%? от рынка ЕС?
Здобулы. Хуже не стало.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1817
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:20
Schmit написав:
при папередниках украинцы уже платили полностью рыночные европейские тарифы (100%).
Это кто ж вам такую глупость сказал-то?))
На сколько я помню, при тех тоже в разы поднимали и жаловались, что не дотягивают до себестоимости услуги. Мы вечно будем платить не более 75% от себестоимости, насколько бы не поднимали, т.к. "ничего личного, только бизнес"©.
-
PSL
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 26.12.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|187
|
|
|20
|2022
|
|
|6
|622
|
|