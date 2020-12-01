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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:21

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Користувач повинен розуміти, що безконтактний пластик, який треба прикласти до терміналу, коштує грошей.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:21

Наверное, придется банкам раскошелиться на инкассации ...
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в Германии комиссии по ЕС-картам 0,2% и большинство карт бесплатно для клиентов - может быть проблема всё же не в размере комиссии, а в чрезмерной жадности?...
Тракторист
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На скільки я памятаю, в угоді з банком на відкриття карткового рахунку вказано, що ця пластикова картка є власністю банка. Друге - в банку при отриманні зарплатної картки тобі дають ще й кредитну і накопичувальну картки. І за це ми ще й маємо платити?
asmus9581
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