Користувач повинен розуміти, що безконтактний пластик, який треба прикласти до терміналу, коштує грошей.
Дивися повний текст Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:21
Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:49
в Германии комиссии по ЕС-картам 0,2% и большинство карт бесплатно для клиентов - может быть проблема всё же не в размере комиссии, а в чрезмерной жадности?...
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:50
На скільки я памятаю, в угоді з банком на відкриття карткового рахунку вказано, що ця пластикова картка є власністю банка. Друге - в банку при отриманні зарплатної картки тобі дають ще й кредитну і накопичувальну картки. І за це ми ще й маємо платити?
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:38
Это не помешает банку взять с вас оплату "за обслуживание в период действия карты".
Ну не будут бесплатно давать. Заплатишь - дадут.
А вообще, если такой закон примут, то все просто уйдут в нал. Людям это не страшно. А вот что банки будут делать?
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