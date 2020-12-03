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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:21

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Користувач повинен розуміти, що безконтактний пластик, який треба прикласти до терміналу, коштує грошей.

Дивися повний текст Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:21

Наверное, придется банкам раскошелиться на инкассации ...
mvi
 
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в Германии комиссии по ЕС-картам 0,2% и большинство карт бесплатно для клиентов - может быть проблема всё же не в размере комиссии, а в чрезмерной жадности?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:50

На скільки я памятаю, в угоді з банком на відкриття карткового рахунку вказано, що ця пластикова картка є власністю банка. Друге - в банку при отриманні зарплатної картки тобі дають ще й кредитну і накопичувальну картки. І за це ми ще й маємо платити?
asmus9581
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:38

  asmus9581 написав:в угоді з банком на відкриття карткового рахунку вказано, що ця пластикова картка є власністю банка.

Это не помешает банку взять с вас оплату "за обслуживание в период действия карты".
  asmus9581 написав:Друге - в банку при отриманні зарплатної картки тобі дають ще й кредитну і накопичувальну картки. І за це ми ще й маємо платити?

Ну не будут бесплатно давать. Заплатишь - дадут.

А вообще, если такой закон примут, то все просто уйдут в нал. Людям это не страшно. А вот что банки будут делать?
N0mad
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:13

А торговцам с неба падают деньги на эквайринг)) сравнили банкиры цену карт 50 грн с комисией в 1-2% от оборота который точно за млрд!!
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:31

Это же ОДА ЖАДНОСТИ!
Скряги банкиры не могут себе отказать в том что имеют долю малую в каждом бизнесе!
Тогда переходим в нал, и живём счастливо.
Так понятнее и приятнее.
straponesa
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:39

50 гривень раз в 3-4 роки, яка втрата для мого бюджету, просто капєц. Комісію РКО більшість банків і так стягує, явно чи неявно. А те що за транзакцію через термінал платяться драконівскі комісії одразу двом банкам це бізнес не вбиває взагалі ніразу, так? Причому ці комісії закладені в ціну товару навіть якщо ти платиш готівкою, тобто по суті призводять до здорожчання практично всього в магазині де на вході є значок візи/мастеркард...
Ну на кого взагалі розрахований цей триндьож? На любителів кешбеків?
nighthawk5
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:48

Почитал проекты законов.
Реальнее выглядит 4178-1.
Там поэтапное раз в год снижение максимальной величины эквайринга до 1.8% - 1.6% - 1.4%.
На самом деле вопрос назрел давно.
Это сделано и делается во многих странах в интересах бизнеса. Особенно работающего онлайн. Для снижения накладных расходов по приему платежей и расширению сферы cashless платежей.
.
Сравниваем.
В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.
В США сейчас от 0.05% для крупных банков.
В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.
.
Но это чудо-статья о несчасных банках и перманентно страдающих обывателях.
.
Все факты и фантазии в кучу. "Никаких кешбэков", "полная остановка нормального бизнеса", "карта может стоить от 100 грн", '' платное обслуживание карт", "эквайринг 0,5-1,4%". Какой ужас! Как с этим жить? Шары не будет? Серьезно?
.
Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок? При этом банки могут ставить разный процент эквайринга в зависимости от вида бизнеса. И публично этот процент не афишировать.
.
По-моему приоритетом должны стоять интересы обычного бизнеса, а не банков.
lauder7
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