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Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:04

  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?


отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
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