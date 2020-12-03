Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:04
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:26
Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь
Короче, место проклятое.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:28
Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
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