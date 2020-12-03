отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:04
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:26
Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь
Короче, место проклятое.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:28
Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:34
Просирать деньги на кофе на улице эт норм, а заплатить цену пары стаканчик кофе эт приям беда-беда Я привык платить пейпас, и меня бесит когда надо доставать наличку и получать сдачу металлическими гривнами.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:50
ничего не обычно. Наши горе-депутаты, кроме как раздеть народ - ничего больше то и не придумывают. де*** однобокое сравнение - "у нас - столько грн, это столько евро, а у них столько евро - это ого-го сколько грн". Значит нужно у нас подтянуть до их уровня цены. А вот сервис, качество, уровень зарплат - это эти мутанты не сравнивают. Да и зачем? У них то доходы как раз в разы больше, чем в европе. Да и не платят депутаты толком ни за что, все за счет государства.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
(сарказм) Ничего, банкиры придут под Верховную Раду, попротестуют против давления на бизнес, и депутаты отложат на год
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
Тут питання хто з акул переможе: банкстери чи продавасі, які хочіть зменшити свої витрати(деякі паскуди й зараз беруть 'комісію', як платиш картою) але фіг знизять ціну навіть на ті 1-2 заощаджених відсотки так що в даному випадку я за банкстерів, у мене зараз 20 карт, це всі ходить заккривати як окомісять
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