Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:26

lauder7 написав: На самом деле вопрос назрел давно. На самом деле вопрос назрел давно.

Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешьи читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".Короче, место проклятое.