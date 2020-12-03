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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 01:04

  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?


отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:26

  lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.

Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.

Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".

Короче, место проклятое.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:28

Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
,
grig90vic
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:34

  grig90vic написав:Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
,

Просирать деньги на кофе на улице эт норм, а заплатить цену пары стаканчик кофе эт приям беда-беда :D Я привык платить пейпас, и меня бесит когда надо доставать наличку и получать сдачу металлическими гривнами.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:50

ничего не обычно. Наши горе-депутаты, кроме как раздеть народ - ничего больше то и не придумывают. де*** однобокое сравнение - "у нас - столько грн, это столько евро, а у них столько евро - это ого-го сколько грн". Значит нужно у нас подтянуть до их уровня цены. А вот сервис, качество, уровень зарплат - это эти мутанты не сравнивают. Да и зачем? У них то доходы как раз в разы больше, чем в европе. Да и не платят депутаты толком ни за что, все за счет государства.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

(сарказм) Ничего, банкиры придут под Верховную Раду, попротестуют против давления на бизнес, и депутаты отложат на год
andretar
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Тут питання хто з акул переможе: банкстери чи продавасі, які хочіть зменшити свої витрати(деякі паскуди й зараз беруть 'комісію', як платиш картою) але фіг знизять ціну навіть на ті 1-2 заощаджених відсотки :) так що в даному випадку я за банкстерів, у мене зараз 20 карт, це всі ходить заккривати як окомісять
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chipmunk
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