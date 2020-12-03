RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:28

Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
,
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:34

  grig90vic написав:Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
,

Просирать деньги на кофе на улице эт норм, а заплатить цену пары стаканчик кофе эт приям беда-беда :D Я привык платить пейпас, и меня бесит когда надо доставать наличку и получать сдачу металлическими гривнами.
ssnet
1
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:50

ничего не обычно. Наши горе-депутаты, кроме как раздеть народ - ничего больше то и не придумывают. де*** однобокое сравнение - "у нас - столько грн, это столько евро, а у них столько евро - это ого-го сколько грн". Значит нужно у нас подтянуть до их уровня цены. А вот сервис, качество, уровень зарплат - это эти мутанты не сравнивают. Да и зачем? У них то доходы как раз в разы больше, чем в европе. Да и не платят депутаты толком ни за что, все за счет государства.
pmdunavesta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 06.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

(сарказм) Ничего, банкиры придут под Верховную Раду, попротестуют против давления на бизнес, и депутаты отложат на год
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Тут питання хто з акул переможе: банкстери чи продавасі, які хочіть зменшити свої витрати(деякі паскуди й зараз беруть 'комісію', як платиш картою) але фіг знизять ціну навіть на ті 1-2 заощаджених відсотки :) так що в даному випадку я за банкстерів, у мене зараз 20 карт, це всі ходить заккривати як окомісять
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8566
З нами з: 15.04.09
Подякував: 500 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:21

кому-то еще нужен пластик?
uott
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 17.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:57

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

  lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?

Цены обратно они не снизят, хоть 0% сделай, не переживайте
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28239
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 6796 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:06

  lauder7 написав:Почитал проекты законов.
Реальнее выглядит 4178-1.
Там поэтапное раз в год снижение максимальной величины эквайринга до 1.8% - 1.6% - 1.4%.
На самом деле вопрос назрел давно.
Это сделано и делается во многих странах в интересах бизнеса. Особенно работающего онлайн. Для снижения накладных расходов по приему платежей и расширению сферы cashless платежей.
.
Сравниваем.
В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.
В США сейчас от 0.05% для крупных банков.
В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.
.
Но это чудо-статья о несчасных банках и перманентно страдающих обывателях.
.
Все факты и фантазии в кучу. "Никаких кешбэков", "полная остановка нормального бизнеса", "карта может стоить от 100 грн", '' платное обслуживание карт", "эквайринг 0,5-1,4%". Какой ужас! Как с этим жить? Шары не будет? Серьезно?
.
Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок? При этом банки могут ставить разный процент эквайринга в зависимости от вида бизнеса. И публично этот процент не афишировать.
.
По-моему приоритетом должны стоять интересы обычного бизнеса, а не банков.

Допустим завтра сделали эквайринг 0%, вместо 2%
Бузинес снизит цены на 2% ?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13440
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7395 раз.
Подякували: 3530 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:22

И зачем нужна будет банковская карта с её банком, если за неё нужно будет платить со своей нищенской зарплаты или пенсии??
zvvaegon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 08.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:41

  uott написав:кому-то еще нужен пластик?

Даже если не вести речь непосредственно о пластике (можно выпускать виртуальные карты, которые подвязать для бесконтактной оплаты, и расходов непосредственно на выпуск пластика не будет) - все равно это не основная проблема, это разовые расходы. А вот то, что у банков-эмитентов карт исчезнет доход, за счет которого сейчас и ведется весь карточный бизнес, содержатся процессинги, развиваются продукты и услуги, и все бонусные программы, благодаря которому в Украине карточный бизнес на передовых позициях в мире по развитию - вот это ключевой вопрос. И никакая жадность банков тут ни при чем.
Просто придется забыть о всем разнообразии услуг и бонусных программ, которые были доступны всем клиентам, о быстром внедрении новинок и технологий, а то, что есть, будет кое-как поддерживаться за счет конских комиссий. А весь заработок, который потеряют банки - достанется ритейлерам, которые цены не снизят.
Если бы хотели поддерживать конкретные отрасли бизнеса, могли бы регулировать интерчейндж для конкретных МСС, например, или развивать наконец свой Простір. Причем крупный бизнес и так может иметь хорошие условия по эквайрингу, вплоть до нулевых ставок.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28239
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1186 раз.
Подякували: 6796 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні зростуть податки на квартири і доходи: скільки... 1, 2
R2 » Чет 03 гру, 2020 15:23
10 564
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 13:58
moveton
У МОЗ уточнили, коли в Україні планують вводити жорсткий...
R2 » П'ят 04 гру, 2020 11:05
2 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 11:33
yanyura
Обсяг онлайн-покупок в Україні збільшився вп'ятеро
R2 » Чет 03 гру, 2020 23:05
2 137
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 10:36
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26941)
04.12.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.