Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:28
Да будут карты бесплатные. иначе кому этот продукт нужен?Только банкам , розница есди захочит сама создаст маржу, но не факт
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:34
Просирать деньги на кофе на улице эт норм, а заплатить цену пары стаканчик кофе эт приям беда-беда Я привык платить пейпас, и меня бесит когда надо доставать наличку и получать сдачу металлическими гривнами.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:50
ничего не обычно. Наши горе-депутаты, кроме как раздеть народ - ничего больше то и не придумывают. де*** однобокое сравнение - "у нас - столько грн, это столько евро, а у них столько евро - это ого-го сколько грн". Значит нужно у нас подтянуть до их уровня цены. А вот сервис, качество, уровень зарплат - это эти мутанты не сравнивают. Да и зачем? У них то доходы как раз в разы больше, чем в европе. Да и не платят депутаты толком ни за что, все за счет государства.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:08
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
(сарказм) Ничего, банкиры придут под Верховную Раду, попротестуют против давления на бизнес, и депутаты отложат на год
Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:31
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
Тут питання хто з акул переможе: банкстери чи продавасі, які хочіть зменшити свої витрати(деякі паскуди й зараз беруть 'комісію', як платиш картою) але фіг знизять ціну навіть на ті 1-2 заощаджених відсотки так що в даному випадку я за банкстерів, у мене зараз 20 карт, це всі ходить заккривати як окомісять
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:57
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:06
Допустим завтра сделали эквайринг 0%, вместо 2%
Бузинес снизит цены на 2% ?
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:22
И зачем нужна будет банковская карта с её банком, если за неё нужно будет платить со своей нищенской зарплаты или пенсии??
Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:41
Даже если не вести речь непосредственно о пластике (можно выпускать виртуальные карты, которые подвязать для бесконтактной оплаты, и расходов непосредственно на выпуск пластика не будет) - все равно это не основная проблема, это разовые расходы. А вот то, что у банков-эмитентов карт исчезнет доход, за счет которого сейчас и ведется весь карточный бизнес, содержатся процессинги, развиваются продукты и услуги, и все бонусные программы, благодаря которому в Украине карточный бизнес на передовых позициях в мире по развитию - вот это ключевой вопрос. И никакая жадность банков тут ни при чем.
Просто придется забыть о всем разнообразии услуг и бонусных программ, которые были доступны всем клиентам, о быстром внедрении новинок и технологий, а то, что есть, будет кое-как поддерживаться за счет конских комиссий. А весь заработок, который потеряют банки - достанется ритейлерам, которые цены не снизят.
Если бы хотели поддерживать конкретные отрасли бизнеса, могли бы регулировать интерчейндж для конкретных МСС, например, или развивать наконец свой Простір. Причем крупный бизнес и так может иметь хорошие условия по эквайрингу, вплоть до нулевых ставок.
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