Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:41

uott написав: кому-то еще нужен пластик? кому-то еще нужен пластик?

Даже если не вести речь непосредственно о пластике (можно выпускать виртуальные карты, которые подвязать для бесконтактной оплаты, и расходов непосредственно на выпуск пластика не будет) - все равно это не основная проблема, это разовые расходы. А вот то, что у банков-эмитентов карт исчезнет доход, за счет которого сейчас и ведется весь карточный бизнес, содержатся процессинги, развиваются продукты и услуги, и все бонусные программы, благодаря которому в Украине карточный бизнес на передовых позициях в мире по развитию - вот это ключевой вопрос. И никакая жадность банков тут ни при чем.Просто придется забыть о всем разнообразии услуг и бонусных программ, которые были доступны всем клиентам, о быстром внедрении новинок и технологий, а то, что есть, будет кое-как поддерживаться за счет конских комиссий. А весь заработок, который потеряют банки - достанется ритейлерам, которые цены не снизят.Если бы хотели поддерживать конкретные отрасли бизнеса, могли бы регулировать интерчейндж для конкретных МСС, например, или развивать наконец свой Простір. Причем крупный бизнес и так может иметь хорошие условия по эквайрингу, вплоть до нулевых ставок.