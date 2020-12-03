|
|
|
Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:06
ничего не понял, но написано хорошо)
что мешает банкам вводить другие комиссии? За обналичку к примеру.
Монобанк уже в первых рядах ввести комиссию за обслуживание?))
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1261
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:25
При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.
-
sersilver
-
-
- Повідомлень: 15
- З нами з: 06.02.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:33
sersilver написав:
При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.
С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает. А нал еще напечатать нужно, на это как минимум бумага и краски нужны, которые стоят денег.
Карты гораздо удобнее. Если сегодня хлеб стоит 15 грн, завтра 15000 грн, а послезавтра 15 миллиардов грн, на карточке это никак не отражается, она все также удобная и легкая - хоть с 15 гривнами, хоть с 15 миллиардами.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2801
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:06
Амвросий написав: sersilver написав:
При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.
С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает. А нал еще напечатать нужно, на это как минимум бумага и краски нужны, которые стоят денег.
Карты гораздо удобнее. Если сегодня хлеб стоит 15 грн, завтра 15000 грн, а послезавтра 15 миллиардов грн, на карточке это никак не отражается, она все также удобная и легкая - хоть с 15 гривнами, хоть с 15 миллиардами.
Представления бабульки в селе о финансовой системе!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8320
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:08
sersilver написав:
При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.
Да, да, а развесной маргарин как совке заворачивать в серую оберточную бумагу, сделанную из использованных вместо туалетной бумаги газет!
Ура товарищщи!
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8320
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19
komp написав:
Представления бабульки в селе о финансовой системе!
именно, бабульки к сожалению слишком доверяют картам. Поэтому часто становятся жертвами мошенников.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2801
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 383 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:21
sersilver написав:
При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.
В совке долгое время и туалетной бумаги не было и норм был. А та что была ... Думаю моя ж*** на меня бы обиделась если бы я купил сейчас ее аналог
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:27
Амвросий написав: komp написав:
Представления бабульки в селе о финансовой системе!
именно, бабульки к сожалению слишком доверяют картам. Поэтому часто становятся жертвами мошенников.
Для того чтоб потерять деньги не обязательно иметь карту. Способов 100500. Можно обратится например, в B2B Jewelry или к цыганам или квартиру могут вынести.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:29
Амвросий написав: komp написав:
Представления бабульки в селе о финансовой системе!
именно, бабульки к сожалению слишком доверяют картам. Поэтому часто становятся жертвами мошенников.
Потому и доверяют что у них представления о финансах вроде ваших.
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 8320
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2354 раз.
- Подякували: 3406 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|