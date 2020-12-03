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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:06

ничего не понял, но написано хорошо)
что мешает банкам вводить другие комиссии? За обналичку к примеру.
Монобанк уже в первых рядах ввести комиссию за обслуживание?))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:25

При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.
sersilver
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:33

  sersilver написав:При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.


С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает. А нал еще напечатать нужно, на это как минимум бумага и краски нужны, которые стоят денег.

Карты гораздо удобнее. Если сегодня хлеб стоит 15 грн, завтра 15000 грн, а послезавтра 15 миллиардов грн, на карточке это никак не отражается, она все также удобная и легкая - хоть с 15 гривнами, хоть с 15 миллиардами. :lol:
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:06

  Амвросий написав:
  sersilver написав:При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.


С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает. А нал еще напечатать нужно, на это как минимум бумага и краски нужны, которые стоят денег.

Карты гораздо удобнее. Если сегодня хлеб стоит 15 грн, завтра 15000 грн, а послезавтра 15 миллиардов грн, на карточке это никак не отражается, она все также удобная и легкая - хоть с 15 гривнами, хоть с 15 миллиардами. :lol:

Представления бабульки в селе о финансовой системе!
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:08

  sersilver написав:При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.

Да, да, а развесной маргарин как совке заворачивать в серую оберточную бумагу, сделанную из использованных вместо туалетной бумаги газет!
Ура товарищщи!
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:15

  komp написав:заворачивать в серую оберточную бумагу


вы предпочитаете пластиковые пакеты из переработанной тары от ядохимикатов? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:19

  komp написав:Представления бабульки в селе о финансовой системе!


именно, бабульки к сожалению слишком доверяют картам. Поэтому часто становятся жертвами мошенников.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:21

  sersilver написав:При совке не было никаких карт и нормально, в магазинах налом рассчитывались и ни кто не жаловался... Главное, что бы бабосы на руках были, а без карт прожить можно.

В совке долгое время и туалетной бумаги не было и норм был. А та что была ... Думаю моя ж*** на меня бы обиделась если бы я купил сейчас ее аналог :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:27

  Амвросий написав:
  komp написав:Представления бабульки в селе о финансовой системе!


именно, бабульки к сожалению слишком доверяют картам. Поэтому часто становятся жертвами мошенников.

Для того чтоб потерять деньги не обязательно иметь карту. Способов 100500. Можно обратится например, в B2B Jewelry или к цыганам или квартиру могут вынести.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:29

  Амвросий написав:
  komp написав:Представления бабульки в селе о финансовой системе!


именно, бабульки к сожалению слишком доверяют картам. Поэтому часто становятся жертвами мошенников.



Потому и доверяют что у них представления о финансах вроде ваших.
komp
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  #<1234>
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