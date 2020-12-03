Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:34

  komp написав:Потому и доверяют что у них представления о финансах вроде ваших.


Вы не гадалкой работаете?
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:36

  Амвросий написав:
  komp написав:Потому и доверяют что у них представления о финансах вроде ваших.


Вы не гадалкой работаете? :mrgreen:

Это не вы писали?:
С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:40

  komp написав:Это не вы писали?:
С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает.


Это я писал. А вы с чем-то не согласны? C тем, что правительство может бесконтрольно накачивать экономику ничем не подкрепленными деньгами? Или с тем, что безналичные деньги эмитировать и изымать из оборота проще, чем нал?

Может вы не согласны с тем, что деньгами, которые лежат у вас на карте, распоряжаются в первую очередь ваш банк и правительство и лишь с их согласия вы сами? Вы сможете купить себе хлеба, если банк или правительство решат, что ваши деньги нужно заблокировать потому что у банка или государства мало денег?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 04 гру, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:55

Амвросий
Рептилоидов забыли упомянуть.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:57

  komp написав:Рептилоидов забыли упомянуть.


Вы еще и в рептилоидов верите? :lol:

Я прагматик и верю в логику. Поэтому байки про рептилоидов и выгоду от нововведений чиновников можете оставить для бабок - это ваш уровень.

От того, что введут абонплаты, цены на товары не снизятся.
Амвросий
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