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Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:34
komp написав:
Потому и доверяют что у них представления о финансах вроде ваших.
Вы не гадалкой работаете?
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Амвросий
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:36
Амвросий написав: komp написав:
Потому и доверяют что у них представления о финансах вроде ваших.
Вы не гадалкой работаете?
Это не вы писали?:
С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает.
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komp
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:40
komp написав:
Это не вы писали?:
С картой можно деньги эмитировать сколько угодно одним касанием кнопки. Не хватает в бюджете 100 тысяч миллиардов на зарплаты депутатам - клац на кнопку и в одну секунуду уже хватает.
Это я писал. А вы с чем-то не согласны? C тем, что правительство может бесконтрольно накачивать экономику ничем не подкрепленными деньгами? Или с тем, что безналичные деньги эмитировать и изымать из оборота проще, чем нал?
Может вы не согласны с тем, что деньгами, которые лежат у вас на карте, распоряжаются в первую очередь ваш банк и правительство и лишь с их согласия вы сами? Вы сможете купить себе хлеба, если банк или правительство решат, что ваши деньги нужно заблокировать потому что у банка или государства мало денег?
Востаннє редагувалось Амвросий
в П'ят 04 гру, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:55
Амвросий
Рептилоидов забыли упомянуть.
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komp
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:57
komp написав:
Рептилоидов забыли упомянуть.
Вы еще и в рептилоидов верите?
Я прагматик и верю в логику. Поэтому байки про рептилоидов и выгоду от нововведений чиновников можете оставить для бабок - это ваш уровень.
От того, что введут абонплаты, цены на товары не снизятся.
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Амвросий
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