Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:00

Амвросий написав: Это я писал. А вы с чем-то не согласны? C тем, что правительство может бесконтрольно накачивать экономику ничем не подкрепленными деньгами? Или с тем, что безналичные деньги эмитировать и изымать из оборота проще, чем нал?



Может вы не согласны с тем, что деньгами, которые лежат у вас на карте, распоряжаются в первую очередь ваш банк и правительство и лишь с их согласия вы сами? Вы сможете купить себе хлеба, если банк или правительство решат, что ваши деньги нужно заблокировать потому что у банка или государства мало денег? Это я писал. А вы с чем-то не согласны? C тем, что правительство может бесконтрольно накачивать экономику ничем не подкрепленными деньгами? Или с тем, что безналичные деньги эмитировать и изымать из оборота проще, чем нал?Может вы не согласны с тем, что деньгами, которые лежат у вас на карте, распоряжаются в первую очередь ваш банк и правительство и лишь с их согласия вы сами? Вы сможете купить себе хлеба, если банк или правительство решат, что ваши деньги нужно заблокировать потому что у банка или государства мало денег?

Всё так. Не ясно только при чём тут карты. Эмитирующий орган (у нас это, кстати, Нацбанк, а не правительство) действительно может выпустить неограниченное количество денег. Но эта фигня была и при средневековых королях, которые при недостатке золота и серебра начинали в монеты подмешивать медь. Эмитировать безнал, конечно, дешевле, чем нал, но и нала допечатать не вопрос. Доказано украинским карбованцем 90х. И самое в этой теме главное, что в плане способа эмиссии не особенно важно пользуются физики налом или карточками. Юрики один фиг плотно сидят на безнале (в том числе и во времена благословенного совка), а основная денежная масса ходит между ними.Что до блокировки денег, то правительство может заблокировать вообще все деньги в стране путём заявления, что они теперь не действительны, а нужно использовать другие фантики. Когда с карбованца переходили на гривну, так и сделали. Поэтому, если такого бояться, то нужно отказываться от фиатных денег в принципе и переходить на натуральный обмен.А вот если не параноить, то оказывается, что безнал удобен и для физика тоже. Поэтому и в докомпьютерную эпоху в более цивилизованных, чем совок, странах, уже не только богачи, а и массы обычных людей активно пользовались возможностью выписать чек/вексель, а не таскаться с наличкой, пусть даже с бумажной. Компьютеры и карты - это уже чисто технологический момент, который сделал систему банковского хранения и переводов безнала более удобной в использовании и менее затратной в обслуживании.