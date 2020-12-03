Вы еще и в рептилоидов верите?
Я прагматик и верю в логику. Поэтому байки про рептилоидов и выгоду от нововведений чиновников можете оставить для бабок - это ваш уровень.
От того, что введут абонплаты, цены на товары не снизятся.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:57
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:00
Всё так. Не ясно только при чём тут карты. Эмитирующий орган (у нас это, кстати, Нацбанк, а не правительство) действительно может выпустить неограниченное количество денег. Но эта фигня была и при средневековых королях, которые при недостатке золота и серебра начинали в монеты подмешивать медь. Эмитировать безнал, конечно, дешевле, чем нал, но и нала допечатать не вопрос. Доказано украинским карбованцем 90х. И самое в этой теме главное, что в плане способа эмиссии не особенно важно пользуются физики налом или карточками. Юрики один фиг плотно сидят на безнале (в том числе и во времена благословенного совка), а основная денежная масса ходит между ними.
Что до блокировки денег, то правительство может заблокировать вообще все деньги в стране путём заявления, что они теперь не действительны, а нужно использовать другие фантики. Когда с карбованца переходили на гривну, так и сделали. Поэтому, если такого бояться, то нужно отказываться от фиатных денег в принципе и переходить на натуральный обмен.
А вот если не параноить, то оказывается, что безнал удобен и для физика тоже. Поэтому и в докомпьютерную эпоху в более цивилизованных, чем совок, странах, уже не только богачи, а и массы обычных людей активно пользовались возможностью выписать чек/вексель, а не таскаться с наличкой, пусть даже с бумажной. Компьютеры и карты - это уже чисто технологический момент, который сделал систему банковского хранения и переводов безнала более удобной в использовании и менее затратной в обслуживании.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:27
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:31
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
А Вы знаете, что во времена карбованца и гривны существовала такая валюта как доллар США?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35
Они ведут себя так как будто эти банки нужны мне. Это я нужен банкам.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:36
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
По ходу заступник голови НБУ Олексій Шабан очень мало знает о картах
Посмотрел свои карты - приват универсальная - абонплаты нет но комиссии на снятие с банкомата и переводы на другие банки.
Укрсиб - ежемесячная абонплата.
Много других бесплатных - но банки их сами давали к депо. Некоторые просил порезать сразу при выдаче.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:41
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:05
Зачем фантазировать? Я же сразу упомянул, что Украина уже это делала. Только чуть промахнулся. Смутно помнится, что на гривну всё таки был обмен. А вот карбованцы вместо рублей ввели жёстко: просто отменили бумажный рубль (железную мелочь оставили) и зарплаты начали выдавать в карбованцах. Вот этот момент помню хорошо. Удивительно, но никто на доллары не переходил. Кто пользовался рублями, начал пользоваться карбованцами. Фактически, конечно, доллар тоже имел широкое хождение, но исключительно потому, что карбованец быстро обесценивался, а не из за боязни, что его кто-то отберёт или запретит.
Слыхал. Как и то, что разрешённым платёжным средством внутри Украины она не является ни сейчас, ни тогда. Просто один из вариантов товара для натурального обмена и тот более сомнительной законности, чем борзые щенки.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:26
Переваривая тонны мусорных обещаний в ограниченном пространстве кастрюли одетой на голове. Не сложно верить в то, чем уже являешься.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:43
помню банкопад 14-16 годов, безнал очень удобен был, только очереди в кассы были сильно длинные и приходилось выпрашивать свои-же деньги мелкими порциями
Да, уже было такое в 90-ых, когда долларом удобнее было платить. Потом долго доллар изживали, вводя законодательные ограничения. Из-за чего и появился термин уе - условные единицы. Не помните что означали ценники и прайсы с указанием "уе"?
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