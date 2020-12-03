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Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 гру, 2020 04:51
Амвросий доказал, что он совсем не землеройка с памятью на 10 минут. Остальным, верящим в честность государства (и вообще в честность незнакомых людей), удачи!
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konsts1174
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