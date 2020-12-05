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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:57

  komp написав:Рептилоидов забыли упомянуть.


Вы еще и в рептилоидов верите? :lol:

Я прагматик и верю в логику. Поэтому байки про рептилоидов и выгоду от нововведений чиновников можете оставить для бабок - это ваш уровень.

От того, что введут абонплаты, цены на товары не снизятся.
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:00

  Амвросий написав:Это я писал. А вы с чем-то не согласны? C тем, что правительство может бесконтрольно накачивать экономику ничем не подкрепленными деньгами? Или с тем, что безналичные деньги эмитировать и изымать из оборота проще, чем нал?

Может вы не согласны с тем, что деньгами, которые лежат у вас на карте, распоряжаются в первую очередь ваш банк и правительство и лишь с их согласия вы сами? Вы сможете купить себе хлеба, если банк или правительство решат, что ваши деньги нужно заблокировать потому что у банка или государства мало денег?

Всё так. Не ясно только при чём тут карты. Эмитирующий орган (у нас это, кстати, Нацбанк, а не правительство) действительно может выпустить неограниченное количество денег. Но эта фигня была и при средневековых королях, которые при недостатке золота и серебра начинали в монеты подмешивать медь. Эмитировать безнал, конечно, дешевле, чем нал, но и нала допечатать не вопрос. Доказано украинским карбованцем 90х. И самое в этой теме главное, что в плане способа эмиссии не особенно важно пользуются физики налом или карточками. Юрики один фиг плотно сидят на безнале (в том числе и во времена благословенного совка), а основная денежная масса ходит между ними.

Что до блокировки денег, то правительство может заблокировать вообще все деньги в стране путём заявления, что они теперь не действительны, а нужно использовать другие фантики. Когда с карбованца переходили на гривну, так и сделали. Поэтому, если такого бояться, то нужно отказываться от фиатных денег в принципе и переходить на натуральный обмен.

А вот если не параноить, то оказывается, что безнал удобен и для физика тоже. Поэтому и в докомпьютерную эпоху в более цивилизованных, чем совок, странах, уже не только богачи, а и массы обычных людей активно пользовались возможностью выписать чек/вексель, а не таскаться с наличкой, пусть даже с бумажной. Компьютеры и карты - это уже чисто технологический момент, который сделал систему банковского хранения и переводов безнала более удобной в использовании и менее затратной в обслуживании.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:27

  moveton написав:Что до блокировки денег, то правительство может заблокировать вообще все деньги в стране путём заявления, что они теперь не действительны, а нужно использовать другие фантики.


Если так сделают, то на следующий день все просто перейдут на доллары и евро и кому будут нужны те фантики? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:31

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

  moveton написав:Что до блокировки денег, то правительство может заблокировать вообще все деньги в стране путём заявления, что они теперь не действительны, а нужно использовать другие фантики. Когда с карбованца переходили на гривну, так и сделали. Поэтому, если такого бояться, то нужно отка

А Вы знаете, что во времена карбованца и гривны существовала такая валюта как доллар США?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:35

Они ведут себя так как будто эти банки нужны мне. Это я нужен банкам.
alex7gk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:36

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

«Користувач повинен розуміти, що безконтактний пластик, який треба прикласти до терміналу, коштує грошей. Заготовка коштуватиме 36-50 грн, залежно від виробника. Ми повинні розуміти, що тепер кожного разу, отримуючи картку, громадянин повинен буде заплатити ці 50 грн. Або випускаючи картку: втратив – ще 50 грн. Ми в кінцевому підсумку отримаємо те саме, що є в європейських країнах, про що ініціатори законопроєкту мовчать, тому що там кожна взаємодія з банком – готівкова або безготівкова – коштує грошей. Притому що ми звикли до того, що картка видається безкоштовно, гроші ми в банкоматі отримуємо безкоштовно», – розповів заступник голови НБУ Олексій Шабан.

По ходу заступник голови НБУ Олексій Шабан очень мало знает о картах :mrgreen:
Посмотрел свои карты - приват универсальная - абонплаты нет но комиссии на снятие с банкомата и переводы на другие банки.
Укрсиб - ежемесячная абонплата.
Много других бесплатных - но банки их сами давали к депо. Некоторые просил порезать сразу при выдаче.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 19:41

  BIGor написав:Много других бесплатных - но банки их сами давали к депо. Некоторые просил порезать сразу при выдаче.


причем по ним вход с комиссией
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:05

  Амвросий написав:
  moveton написав:Что до блокировки денег, то правительство может заблокировать вообще все деньги в стране путём заявления, что они теперь не действительны, а нужно использовать другие фантики.

Если так сделают, то на следующий день все просто перейдут на доллары и евро и кому будут нужны те фантики? :)

Зачем фантазировать? Я же сразу упомянул, что Украина уже это делала. Только чуть промахнулся. Смутно помнится, что на гривну всё таки был обмен. А вот карбованцы вместо рублей ввели жёстко: просто отменили бумажный рубль (железную мелочь оставили) и зарплаты начали выдавать в карбованцах. Вот этот момент помню хорошо. Удивительно, но никто на доллары не переходил. Кто пользовался рублями, начал пользоваться карбованцами. Фактически, конечно, доллар тоже имел широкое хождение, но исключительно потому, что карбованец быстро обесценивался, а не из за боязни, что его кто-то отберёт или запретит.

  BIGor написав:А Вы знаете, что во времена карбованца и гривны существовала такая валюта как доллар США?

Слыхал. Как и то, что разрешённым платёжным средством внутри Украины она не является ни сейчас, ни тогда. Просто один из вариантов товара для натурального обмена и тот более сомнительной законности, чем борзые щенки.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:43

  moveton написав:А вот если не параноить, то оказывается, что безнал удобен и для физика тоже.


помню банкопад 14-16 годов, безнал очень удобен был, только очереди в кассы были сильно длинные и приходилось выпрашивать свои-же деньги мелкими порциями

  moveton написав:Зачем фантазировать? Я же сразу упомянул, что Украина уже это делала.


Да, уже было такое в 90-ых, когда долларом удобнее было платить. Потом долго доллар изживали, вводя законодательные ограничения. Из-за чего и появился термин уе - условные единицы. Не помните что означали ценники и прайсы с указанием "уе"? :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:48

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

бесплатным может быть только сыр в мышеловке.
То же и с карточками.
Убрать из Законов все пункты регламентирующие обязательность их наличия - и пипец.... - здравствуй Груня октябрь 92го.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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