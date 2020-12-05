Ні. З ними "Безкоштовно то вже дорого". Зараз.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:22
Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
Ні. З ними "Безкоштовно то вже дорого". Зараз.
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|