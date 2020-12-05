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Безкоштовні платіжні картки
можуть зникнути в Україні

Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 12:22

Re: Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

  Kudrjavuy написав:бесплатным может быть только сыр в мышеловке.
То же и с карточками.

Ні. З ними "Безкоштовно то вже дорого". Зараз.
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