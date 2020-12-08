Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні

lauder7 написав:

Почитал проекты законов.Реальнее выглядит 4178-1.Там поэтапное раз в год снижение максимальной величины эквайринга до 1.8% - 1.6% - 1.4%.На самом деле вопрос назрел давно.Это сделано и делается во многих странах в интересах бизнеса. Особенно работающего онлайн. Для снижения накладных расходов по приему платежей и расширению сферы cashless платежей.Сравниваем.В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%.В США сейчас от 0.05% для крупных банков.В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%.Но это чудо-статья о несчасных банках и перманентно страдающих обывателях.Все факты и фантазии в кучу. "Никаких кешбэков", "полная остановка нормального бизнеса", "карта может стоить от 100 грн", '' платное обслуживание карт", "эквайринг 0,5-1,4%". Какой ужас! Как с этим жить? Шары не будет? Серьезно?Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок? При этом банки могут ставить разный процент эквайринга в зависимости от вида бизнеса. И публично этот процент не афишировать.По-моему приоритетом должны стоять интересы обычного бизнеса, а не банков.