Безкоштовні платіжні картки можуть зникнути в Україні
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lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?
отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.
Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".
Короче, место проклятое.
Про "место" может и соглашусь Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?
lauder7 написав:Почитал проекты законов. Реальнее выглядит 4178-1. Там поэтапное раз в год снижение максимальной величины эквайринга до 1.8% - 1.6% - 1.4%. На самом деле вопрос назрел давно. Это сделано и делается во многих странах в интересах бизнеса. Особенно работающего онлайн. Для снижения накладных расходов по приему платежей и расширению сферы cashless платежей. . Сравниваем. В Европе интерчейндж сейчас 0.2-0.3%. Был в среднем 0.4-0.6%. В США сейчас от 0.05% для крупных банков. В Украине в среднем 1.0-1.5%. А эквайринг 2%. . Но это чудо-статья о несчасных банках и перманентно страдающих обывателях. . Все факты и фантазии в кучу. "Никаких кешбэков", "полная остановка нормального бизнеса", "карта может стоить от 100 грн", '' платное обслуживание карт", "эквайринг 0,5-1,4%". Какой ужас! Как с этим жить? Шары не будет? Серьезно? . Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок? При этом банки могут ставить разный процент эквайринга в зависимости от вида бизнеса. И публично этот процент не афишировать. . По-моему приоритетом должны стоять интересы обычного бизнеса, а не банков.
Допустим завтра сделали эквайринг 0%, вместо 2% Бузинес снизит цены на 2% ?
lauder7 написав:На самом деле вопрос назрел давно.
Так и болтают давно. Много лет говорили, что снизить никак невозможно потому, что почти вся комиссия идёт нехорошим Visa и Mastercard. Нужно вводить национальную платёжную систему и в ней уже будет дёшево. Ввели, чё. НСМЭП скоро 18 лет стукнет. Как по моим знакомым, так подавляющее большинство про неё даже не знает. И дешёвость у неё самобытная: если кто в интернете такие карты и принимает, то норовит предупредить, что таким способом заплатить будет на пару процентов дороже, чем жадной визой.
Потом из каждого утюга начали вещать, что продавца крайне выгодно поддерживать оплату через QR-код. Типа, тогда всё через СЭП, а она почти бесплатная. Вот только открываешь раздел для продавцов на сайте Привата и читаешь: "Комиссия 2,75% по всем картам".
Короче, место проклятое.
Про "место" может и соглашусь Но при чем здесь ПРО́СТІР (НСМЕП)?
Не понял почему возник вопрос, но ответ выделил жирным в цитате выше.
lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?
отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
А в чём тогда смысл для покупателя? Я даже не говорю "выгода"
Лишиться кешбеков, бесплатных карт, грейсов, рассрочек, но получить комиссии, "обслуживания" и т.д., ради того, чтобы продавец заработал на 1-2% больше?
lauder7 написав:Когда сейчас за весь этот праздник платит ритейл ~1.5-3.0% (и возможно даже больше) от транзакции и включает все в стоимось продукта это ок?
отмена кешбека цены уже не снизит, а без кешбека пользователь карты заплатит больше.
А кто говорил, что надо снижать цены? Пусть бизнес заберет эти проценты себе. А покупатель как и ранее выбирает продавца и цену по смоему усмотрению. Это проблема? Снижение цены это все, что Вас важно?
Без кешбека это означает подорожание для покупателя Итого, вся затея просто увеличит расходы покупателей, увеличит доход бизнеса и уменьшит доходы банков.